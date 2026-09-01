Пирин победи Арда с 3:1 след два ранни гола при U16

Пирин (Благоевград) победи Арда с 3:1 като гост в двубой от третия кръг на Елитната юношеска група до 16 години. Срещата се игра на стадион „Юнак“ в Ардино.

Гостите започнаха отлично и поведоха още в 7-ата минута чрез Владимир Карадачев. Само две минути по-късно Георги Ставрев удвои преднината на Пирин.

Арда върна интригата в 75-ата минута, когато Алпай Шакир намали изоставането на домакините. В 85-ата минута обаче Атанас Тасев се разписа за Пирин и оформи крайния резултат 3:1.

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