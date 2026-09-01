Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пирин (Благоевград) U16
  3. Пирин победи Арда с 3:1 след два ранни гола при U16

Пирин победи Арда с 3:1 след два ранни гола при U16

  • 1 сеп 2026 | 17:05
  • 125
  • 0
Пирин победи Арда с 3:1 след два ранни гола при U16

Пирин (Благоевград) победи Арда с 3:1 като гост в двубой от третия кръг на Елитната юношеска група до 16 години. Срещата се игра на стадион „Юнак“ в Ардино.

Гостите започнаха отлично и поведоха още в 7-ата минута чрез Владимир Карадачев. Само две минути по-късно Георги Ставрев удвои преднината на Пирин.

Арда върна интригата в 75-ата минута, когато Алпай Шакир намали изоставането на домакините. В 85-ата минута обаче Атанас Тасев се разписа за Пирин и оформи крайния резултат 3:1.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Левски ще преговаря за името на стадион "Георги Аспарухов"

Левски ще преговаря за името на стадион "Георги Аспарухов"

  • 1 сеп 2026 | 11:28
  • 26511
  • 87
Бургаска легенда пое Нефтохимик

Бургаска легенда пое Нефтохимик

  • 1 сеп 2026 | 11:21
  • 6073
  • 13
ПриСтрастните прогнози на Футболинките за отложения сблъсък между Славия - Левски

ПриСтрастните прогнози на Футболинките за отложения сблъсък между Славия - Левски

  • 1 сеп 2026 | 11:05
  • 3276
  • 5
Възраждат клуба, ударил Милан с 4:3 - започва в "Б" софийска група

Възраждат клуба, ударил Милан с 4:3 - започва в "Б" софийска група

  • 1 сеп 2026 | 10:56
  • 21801
  • 24
Наказание грози Дани Наумов заради ударената камера

Наказание грози Дани Наумов заради ударената камера

  • 1 сеп 2026 | 09:49
  • 2522
  • 10
Локомотив (Пловдив) надви Арда с човек по-малко при U17

Локомотив (Пловдив) надви Арда с човек по-малко при U17

  • 1 сеп 2026 | 09:48
  • 1320
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Хулио Веласкес: Акрам Бурас се размина със сериозна контузия

Хулио Веласкес: Акрам Бурас се размина със сериозна контузия

  • 1 сеп 2026 | 14:53
  • 21507
  • 11
Левски отправи оферта за национал на България, тя предизвика скандал в италиански клуб

Левски отправи оферта за национал на България, тя предизвика скандал в италиански клуб

  • 1 сеп 2026 | 13:07
  • 45393
  • 65
Трансферният прозорец в топ 5 първенствата затваря днес, следете по-интересните сделки тук

Трансферният прозорец в топ 5 първенствата затваря днес, следете по-интересните сделки тук

  • 1 сеп 2026 | 15:14
  • 64190
  • 10
Барселона официално представи Габриел Жезус

Барселона официално представи Габриел Жезус

  • 1 сеп 2026 | 16:07
  • 6185
  • 14
Георги Павлов в “Гостът на Sportal.bg”: Божидар е локомотивът на атлетиката в момента, но ще има още няколко силни

Георги Павлов в “Гостът на Sportal.bg”: Божидар е локомотивът на атлетиката в момента, но ще има още няколко силни

  • 1 сеп 2026 | 16:56
  • 903
  • 0
Братя Найденови дават 100 000 евро на Левски или ЦСКА

Братя Найденови дават 100 000 евро на Левски или ЦСКА

  • 1 сеп 2026 | 12:07
  • 42897
  • 46