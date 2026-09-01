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  3. Ботев (Пловдив) победи Септември с 3:0 при U16

Ботев (Пловдив) победи Септември с 3:0 при U16

  • 1 сеп 2026 | 17:02
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Ботев (Пловдив) победи Септември с 3:0 при U16

Ботев (Пловдив) постигна класическа победа с 3:0 като гост на Септември (София) в двубой от третия кръг на Елитната юношеска група до 16 години. Срещата се игра на стадиона на 57-о училище в столицата.

„Канарчетата“ поведоха още в 12-ата минута чрез Теодор Матев и запазиха минималния си аванс до почивката.

Ситуацията за Септември се усложни през втората част. Илия Даскалов получи червен картон в 57-ата минута, а в 65-ата Денис Райчев също беше отстранен от игра и домакините останаха с девет души.

Ботев се възползва от численото си преимущество и в 67-ата минута Тодор Каракутуков покачи на 2:0. Крайният резултат бе оформен от Стилиян Видолов в 81-вата минута.

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