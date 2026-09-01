ЦСКА 1948 с успех над Локомотив Пловдив при U16

ЦСКА 1948 победи Локомотив Пловдив с 4:0 в двубой от третия кръг на Елитната юношеска група до 16 години. Срещата се игра на изкуствения терен на спортен комплекс „Академика 4-ти километър“ в София.

Домакините поведоха в 37-ата минута чрез Александър Зашев и се оттеглиха на почивката с минимален аванс.

ЦСКА 1948 реши изхода на срещата след почивката. В 50-ата минута Красимир Илчев покачи на 2:0, а девет минути по-късно Александър Зашев отбеляза второто си попадение в мача.

Крайният резултат бе оформен в 66-ата минута, когато Благовест Найденов си отбеляза автогол.

Така ЦСКА 1948 стигна до убедителна победа с 4:0 и запази вратата си без допуснато попадение.

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