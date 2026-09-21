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  3. Алвеша се завърна с гол за Надежда (Доброславци)

Алвеша се завърна с гол за Надежда (Доброславци)

  • 21 сеп 2026 | 21:24
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Алвеша се завърна с гол за Надежда (Доброславци)

Надежда (Доброславци) победи с 5:2 като гост ФК Банкя в мач от 6-ия кръг на Областна група София (столица). Повторен дебют за тима от Доброславци направи доскорошният треньор на ЦСКА 1948 Александър Александров-Алвеша, който оваканти поста наскоро. Той дори отбеляза и един от головете за убедителния успех.

Александров се присъедини към тима за първи път през лятото на 2025 година, но след това заради ангажиментите си в ЦСКА 1948 не взимаше участие в двубоите на тима. Сега обаче отново е част от отбора, който и този сезон е основен претендент да спечели първото място в групата.

Резултатът в двубоя съвсем не отговаря на началото - само в първите пет минути домакините от Банкя уцелиха две пъти гредите и веднъж вратарят Димитър Симеонов спаси две опасни положения.

Надежда откри резултата след хубав гол от далечно разстояние на бившия национал Георги Божилов. След това Кирил Беров се разписа с глава, след като засече центриране от корнер. Домакините от Банкя върнаха един гол за 1:2, но след това тимът от Доброславци реализира два гола чрез Антонио Попов и Александър Александров-Алвеша. Юношата Александър Димитров покачи на 5:1, но играчите от Банкя отново вкараха за крайното 2:5.

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