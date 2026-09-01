Дунав победи Етър с 3:1 при U16, два гола на Димитър Тодоров

Дунав победи Етър с 3:1 в двубой от третия кръг на Елитната юношеска група до 16 години. Срещата се игра в Русе.

Домакините поведоха още в 8-ата минута чрез Димитър Тодоров. Етър възстанови равенството в 28-ата минута, когато Цветомир Цанков се разписа за 1:1.

Малко преди почивката Димитър Тодоров отбеляза второто си попадение и отново изведе Дунав напред.

През втората част гостите не успяха да стигнат до ново изравняване. В 73-тата минута Панайот Панайотов се разписа за русенци и оформи крайното 3:1.

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