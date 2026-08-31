Журналист и председателят на "Левски на Левскарите" в дискусия за модела на управление на "сините"

Журналистът Димитър Методиев и Димитър Костадинов, председател на сдружението „Левски на левскарите“ направиха интересна дискусия в студио “Дерби” относно управлението и модела на собственост в Левски. В центъра на дебата бе аналитичен материал на Методиев, разглеждащ историческото развитие, целите и позицията на сдружението спрямо ръководството на клуба.

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По време на дискусията бе засегната темата за модела на управление на „Левски“ и ролята на мажоритарния собственик Наско Сираков. Димитър Костадинов изрази позиция, че сдружението защитава идеята за различен модел на собственост. От своя страна Димитър Методиев постави въпроса за спортно-техническите резултати, спортните успехи и подкрепата на привържениците спрямо настоящето ръководство.

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