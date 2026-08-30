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Левски изкачи тепетата след като слезе от Олимп
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  3. Генчев: Равностоен мач, да пропуснеш дузпа е част от играта

Генчев: Равностоен мач, да пропуснеш дузпа е част от играта

  • 30 авг 2026 | 21:18
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Генчев: Равностоен мач, да пропуснеш дузпа е част от играта

Наставникът на Ботев (Пловдив) Станислав Генчев даде мнението си след загубата с 1:3 от Левски. Треньорът на "канарчетата" похвали момчетата си за хъса и агресията, която показаха срещу шампионите.

"Стояхме доста добре на терена, опитахме да се надиграваме с Левски. В доста моменти успявахме да ги надиграваме, равностоен мач. Получихме гол, когато бяхме с човек по-малко заради лекарската помощ към Родригес. Тогава Левски нанесе своя първи удар. След това имахем 4-5 минути разколебаване, за жалост получихме и втори гол. Благодаря на феновете, които ни подкрепяха.

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Не е лесно след 2:0 за Левски да се върнеш в мача, имахме възможност да стигнем и до равенство, но за жалост пропуснахме дузпата. Това също е част от играта. Асен Чандъров вкара важен гол, но после пропусна дузпат, няма как да го виним. Реакцията след загубата във Враца беше добра, най-важното са точките във всеки мач.

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Не ни достигна по малко от всичко - напрежение, липса на концентрация. Виждаше се, че футболистите искат да вкарат гол, доста от нещата се получиха, като цяло беше равностоен мач. Поздравявам футболистите за представянето им в днешния мач, всички много съжаляваме за загубата. Трябва да запазим агресията, желанието, самочувствието с топката от днешния мач срещу Арда, нямаме алтернатива вече освен три точки", заяви Станислав Генчев.

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