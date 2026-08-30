Веласкес: Заслужена победа! Трудно се играе срещу Ботев на техния стадион

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес отличи един ключов момент от двубоя срещу Ботев (Пловдив), спечелен от неговия отбор с 3:1. Испанският специалист обърна внимание на спасената дузпа от Светослав Вуцов при резултат 2:1 в полза на "сините".

"Изключително съм радостен, защото беше много важно да спечелим и да вземем трите точки. Труден стадион за игра. Имат един доста интересен състав за българския шампионат. Трудно се играе срещу тях, особено на техния стадион. Направихме много добър мач, заслужена победа. Заслужихме я с това, което показахме на терена.

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Те започнаха добре първите минути и оттам насетне ние трябваше да се напаснем към тяхната игра. Успяхме да задържим топката и останахме в тяхната половина. Това ни доведе да имаме няколко ситуации за гол. Това, което ни липсваше, беше да бъдем малко по-прагматични в последната четвъртина на терена. Те също можеха да ни нанесат щети, особено след някои преходи. Говорихме на полувремето и отборът влезе добре във втората част.

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Ботев търси повече директната игра и трябваше да очакваме тези дълги топки. Отборът разбра много добре по време на мача различните моменти. Помъдрявахме през двубоя. Истина е, че след като получихме първия гол, имаше лека несигурност. Накрая вкарахме и третия гол, който беше доста важен. Много мъдър отбор, с едно много добре представяне и раздаване на терена. Знам колко е трудно да се играе след този мач в Европа. Независимо дали побеждаваш, завършваш наравно или падаш. Затова отдавам заслуженото на моите играчи. Изключително съм щастлив за тях. Въпреки че бяхме гости, много хора ни подкрепиха. Свалям им шапка и им благодаря.

Когато взимаме решенията за стартовия състав, с толкова много натрупани мачове до този момент, трябва да се имат предвид всички фактори. Винаги най-важният мач е този, който предстои. Аз не мисля за следващите. Но мисля откъде идваме.

Има една ситуация, която за мен беше основополагаща - спасяването на Вуцов. Нещо, за което съм супер щастлив. Той е един футболист, който го заслужава. Митрев е невероятен човек и треньор на вратарите. Знам как страда за всяка една ситуация, сякаш той е на терена. Всичко идва от играчите - тяхното представяне и раздаване. Те са най-важните хора, които трябва да направят разликата. Затова съм толкова горд и благодарен. Те са изключително предразположени и отворени към това да слушат идеите, да ги осмислят и след това да ги изпълняват на терена.

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Доста пъти през тези 90 минути сменяхме начина и схемата на игра. Винаги търсим численото преимущество и къде имаме повече хора. Най-важното е, след като ги намерим, да ги използваме", сподели Веласкес.

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Снимки: Борислав Трошев