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  3. Атанас Курдов: Годината в Ботев (Пд) е най-хубавата в кариерата ми

Атанас Курдов: Годината в Ботев (Пд) е най-хубавата в кариерата ми

  • 30 авг 2026 | 19:21
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Слушай на живо: Ботев (Пловдив) - Левски

Бившият футболист на Ботев (Пловдив) и Левски Атанас Курдов бе специален гост в студиото на Sportal.bg за двубоя между двата отбора. Той коментира публиките на двата тима.

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„Публиката на Ботев ми е останала повече на сърце, защото там съм бил много обичан. Всички в клуба и феновете са ме карали да се чувствам като у дома си. Бях приет много добре, говоря за първата година. В Левски не съм могъл да почувствам тази обич, защото в интерес на истината в тези месеци, които бях в клуба аз не се представих на нужното ниво. Поради различни причини. Най-хубавата ми година във футбола е в Ботев (Пловдив)", коментира бившият нападател.

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