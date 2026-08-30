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Йордан Апостолов: Левски има сили за елиминациите в Европа

  • 30 авг 2026 | 18:46
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Йордан Апостолов: Левски има сили за елиминациите в Европа
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Слушай на живо: Ботев (Пловдив) - Левски

Бившият футболист на Етър, Ботев (Враца) и редица други български отбори Йордан Апостолов бе специален гост в студиото на Sportal.bg за дербито между Ботев (Пловдив) и Левски. Апостолов, който е юноша на „сините“ и бивш възпитаник на Станислав Генчев в Търново, коментира жребия на столичани в груповата фаза на Лига Европа.

Ботев (Пд) 0:0 Левски, Рейналдо и Алдаир влязоха на почивката
Ботев (Пд) 0:0 Левски, Рейналдо и Алдаир влязоха на почивката

Той изрази оптимизъм за шансовете на тима, водещ началото си от добро представяне в София.

„При добро стечение на обстоятелствата и силни резултати, предимно като домакини, както и каквото успее да се вземе навън, Левски може да се закачи за 24-то място и да отиде в следващата фаза на турнира. Ясно е, че слаби отбори вече няма. Жребият е напълно нормален. Има гранд като Милан – всички ще чакаме този мач в София с нетърпение. Но с добро стечение на обстоятелствата можем да видим Левски в елиминационната фаза“, коментира Апостолов.

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