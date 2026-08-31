Ботев (Пд) благодари на феновете си за подкрепата срещу Левски

От Ботев (Пловдив) използваха социалните мрежи, за да благодарят на своите фенове за подкрепата в дербито срещу Левски, загубено от "канарчетата" с 1:3. "Жълто-черните" изоставаха с 0:2 и бяха близо до това да изравнят, но Асен Чандъров пропусна дузпа в 84-тата минута при резултат 2:1 в полза на "сините".

"Ботев Пловдив изказва искрената си благодарност към хилядите „жълто-черни“ привърженици, които застанаха зад отбора в дербито с Левски София. Въпреки много слабото представяне и загубата от Ботев Враца в предишния ни мач, вие отново застанахте зад отбора в трудния момент и му вдъхнахте кураж през всичките 90 минути.

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Особено силно се усети вашата подкрепа след второто попадение на Левски, когато публиката даде криле на нашите футболисти, които бяха близо до обрат срещу най-добре играещия отбор в България. Благодарим ви и за силните думи към футболистите след края на мача, както и за подкрепата към Асен Чандъров. За пореден път доказахте, че Ботев Пловдив е много повече от една победа или загуба.

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Предстоят ни още много важни битки. А многохилядните „жълто-черни“ гласове, които пяха до последно за любимия отбор, ни задължават да даваме максимума както на терена, така и извън него", написаха от "Колежа".

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