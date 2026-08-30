Нико Петров: Левски може да завърши в топ 8 на основната фаза на Лига Европа

Футболният анализатор Николай Петров направи интересно изказване в студиото на Sportal.bg. Бившият полузащитник заяви, че не изключва възможността Левски да финишира в първата осмица в основната фаза на Лига Европа.

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"Регламентът в Лига Европа дава право на директно продължаване на отборите от първо до осмо място. Знаеш, че съм по-емоционално превъзбуден, казахте и го предния път - мисля, че има възможност. Ако изключим Милан, не мисля, че Марсилия са в страхотно състояние. Даже според мен АЕК е по-добър от Марсилия в момента", заяви Нико в студиото на Sportal.bg.

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