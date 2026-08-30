Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Нико Петров: Левски може да завърши в топ 8 на основната фаза на Лига Европа

Нико Петров: Левски може да завърши в топ 8 на основната фаза на Лига Европа

  • 30 авг 2026 | 18:46
  • 1375
  • 3

Футболният анализатор Николай Петров направи интересно изказване в студиото на Sportal.bg. Бившият полузащитник заяви, че не изключва възможността Левски да финишира в първата осмица в основната фаза на Лига Европа.

Ботев (Пд) 0:0 Левски, Рейналдо и Алдаир влязоха на почивката
Ботев (Пд) 0:0 Левски, Рейналдо и Алдаир влязоха на почивката

"Регламентът в Лига Европа дава право на директно продължаване на отборите от първо до осмо място. Знаеш, че съм по-емоционално превъзбуден, казахте и го предния път - мисля, че има възможност. Ако изключим Милан, не мисля, че Марсилия са в страхотно състояние. Даже според мен АЕК е по-добър от Марсилия в момента", заяви Нико в студиото на Sportal.bg.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Левски с интерес към нигерийски защитник

Левски с интерес към нигерийски защитник

  • 30 авг 2026 | 17:55
  • 7995
  • 1
Ботев (Пд) 0:0 Левски, Рейналдо и Алдаир влязоха на почивката

Ботев (Пд) 0:0 Левски, Рейналдо и Алдаир влязоха на почивката

  • 30 авг 2026 | 20:05
  • 29189
  • 61
Спартак (Варна) 0:0 Лудогорец, "орлите" диктуват темпото

Спартак (Варна) 0:0 Лудогорец, "орлите" диктуват темпото

  • 30 авг 2026 | 19:55
  • 9829
  • 16
Захари Сираков: Първото полувреме играхме добре, но трябва да бъдем честни, че можеше и да загубим

Захари Сираков: Първото полувреме играхме добре, но трябва да бъдем честни, че можеше и да загубим

  • 30 авг 2026 | 17:10
  • 2597
  • 0
Сектор "Г": Искате да изразите мнението си? Елате на стадиона!

Сектор "Г": Искате да изразите мнението си? Елате на стадиона!

  • 30 авг 2026 | 16:52
  • 1534
  • 11
Марек се завръща в сряда на "Бончук"

Марек се завръща в сряда на "Бончук"

  • 30 авг 2026 | 16:07
  • 1277
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Пд) 0:0 Левски, Рейналдо и Алдаир влязоха на почивката

Ботев (Пд) 0:0 Левски, Рейналдо и Алдаир влязоха на почивката

  • 30 авг 2026 | 20:05
  • 29189
  • 61
Спартак (Варна) 0:0 Лудогорец, "орлите" диктуват темпото

Спартак (Варна) 0:0 Лудогорец, "орлите" диктуват темпото

  • 30 авг 2026 | 19:55
  • 9829
  • 16
Везенков поведе България към категорична победа над Румъния в Тулча

Везенков поведе България към категорична победа над Румъния в Тулча

  • 30 авг 2026 | 19:52
  • 14888
  • 21
Моуриньо смени половината отбор, но Реал Мадрид пак беше категоричен

Моуриньо смени половината отбор, но Реал Мадрид пак беше категоричен

  • 30 авг 2026 | 19:56
  • 13946
  • 35
Челси на Алонсо с три от три след ново мощно представяне в атака и колебания в защита

Челси на Алонсо с три от три след ново мощно представяне в атака и колебания в защита

  • 30 авг 2026 | 17:55
  • 18467
  • 37
Изненада: Барселона се разбра с Арсенал за Габриел Жезус

Изненада: Барселона се разбра с Арсенал за Габриел Жезус

  • 30 авг 2026 | 15:58
  • 17802
  • 23