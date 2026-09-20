Гасперини: И двата отбора можеха да спечелят

Старши треньорът на Рома Джан Пиеро Гасперини е на мнение, че неговият тим трябва да извлече позитивите от равенството срещу ИНтер (2:2), въпреки разочарованието от изпуснатата преднина от два гола.

„Мисля, че играхме като равни, и двата отбора можеха да спечелят в различни моменти от мача. Голът веднага след подновяването на играта даде енергиен тласък на страхотния отбор на Интер, те винаги могат да вкарват голове, но и ние имахме своите шансове. Този мач трябва да ни даде увереност занапред", сподели Гасперини.

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„Всеки има накъде да се подобрява. Трябва да сме доволни от напредъка си и качеството, което влагаме в тези мачове, не само от физическата форма и ентусиазма. Има много позитивизъм в този отбор и трябва да продължим по този път", категоричен беше наставникът на "джалоросите".

„Безспорно през първото полувреме имахме много повече пространства и бяхме опасни при всяка атака. Трябваше да направя смени, тъй като Балерди трябваше да излезе, което е жалко, но Дибала издържа до края, както и Соуле", обясни Гасперини.

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„Контролирахме мача и можехме да бъдем опасни и през второто полувреме. Въпреки това, дори с няколко играчи, които изпитваха затруднения, Рома все пак се опита да спечели и имаше невероятен шанс за 3:1, когато Мален стреля в лицето на вратаря. Никога не се отказахме срещу силен противник, както в техническо, така и във физическо отношение", подчерта специалистът.

„Ние се фокусираме върху себе си. Трябва да сме наясно, че в някои ситуации можем да бъдем наистина добър отбор. Ние сме физически силен тим, но трябва да работим върху намирането на постоянство, тъй като имаме много мачове след паузата за националните отбори, така че ще трябва да използваме всички в състава", каза още Джан Пиеро Гасперини.

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Снимки: Gettyimages