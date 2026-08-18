Олимпиакос привлече арменски национал от Цървена звезда

Олимпиакос обяви привличането на защитника Наир Тикнизян от Цървена звезда. Договорът на арменския национал е за четири сезона. Медиите в Гърция съобщават, че "червено-белите" ще платят пет милиона евро за привличането на крайния бранител и още два милиона под формата на бонуси в следващите сезони. Тикнизян игра за Цървена звезда от юли 2025 година. той е бивш футболист на Локомотив Москва и ЦСКА Москва. Миналото първенство 48-кратният шампион на Гърция завърши на второ място в крайното класиране.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages