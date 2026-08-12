Деян Станкович подаде оставка след провала в ШЛ

Деян Станкович подаде оставка като старши треньор на Цървена звезда. Няколко сръбски издания съобщиха, че минути след загубата от Апоел (Беер Шева), довела до отпадането на тима в третия квалификационен кръг на Шампионската лига, 47-годишния специалист е обявил преди играчите, че напуска.

Звезда отстъпи с 0:2 насред Белград, след като преди седмица допусна поражение с 0:1 на неутрален терен в Унгария. По този начин сръбският гранд за втора поредна година не успя да влезе в основната фаза на Шампионската лига, каквато беше задачата пред Станкович.

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Бившият халф на "червено-белите" си навлече гнева на феновете по време на мача с невъздържаното си поведение. В 57-ата минута той претендираше за неотсъдена дузпа и съдията Глен Ниберг го изгони. Станкович се изплю, изпсува и тръгна към тунела, а публиката на "Мала Маракана" започна да го освирква. Той пък отговори с жест, с който подкани привържениците да продължат да го обиждат.

Малко по-късно Апоел поведе, а ултрасите на Звезда поискаха оставката на ръководството. След края на мача футболистите отидоха пред агитката, но не получиха никакви аплодисменти, а бяха пратени към съблекалните.

Снимка: kurir.rs

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