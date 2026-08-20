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ЦСКА с тежко поражение срещу ОФИ в Гърция - на живо след 0:3 в Крит
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  3. Цървена звезда с голяма победа в дебюта на Риера

Цървена звезда с голяма победа в дебюта на Риера

  • 20 авг 2026 | 23:33
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Цървена звезда с голяма победа в дебюта на Риера

Цървена звезда се доближи до влизане в основната фаза на Лига Европа, след като спечели с 3:0 домакинството си на Виктория (Пилзен). Над всички в тима на сръбския гранд бе Мирко Иванич, който се отчете с два гола, за които му асистира Тими Елшник.

Шампионът на Сърбия не изигра толкова добър мач, колкото предполага резултата, но стигна до голове в ключови моменти. Срещата бе дебют за новия треньор на Звезда Алберт Риера. Той насити халфовата линия и тимът му имаше предимство в средата на терена.

В 36-ата минута Елшник разсече защитата на съперника с отлично подаване, а Иванич тръгна в точния момент и откри резултата. Тази комбинация се повтори и след почивката. Елшник намери Иванич, който реагира по-бързо от защитниците на чехите, вкарвайки втори гол в 53-ата минута. Резервата Александър Катай реализира дузпа минута преди края на редовното време и осигури солиден аванс на Звезда преди реванша.

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Снимки: Imago

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