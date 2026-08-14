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Цървена звезда обяви новия треньор

  • 14 авг 2026 | 19:31
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Цървена звезда обяви новия треньор

Алберт Риера официално бе назначен за нов старши треньор на сръбския гранд Цървена звезда. Споразумението с 44-годишния испански специалист е за две години, съобщиха от клуба.

Риера работи в Айнтрахт Франкфурт до май 2026 г., а преди това в Целе, Бордо и Олимпия Любляна.

На 12 август Цървена звезда обяви прекратяването на договора с досегашния треньор Деян Станкович. Той обяви напускането си след отпадането на сръбския отбор от Шампионската лига - тимът загуби два пъти от Апоел Беер Шева с 0:1 и 0:2 в третия квалификационен кръг.

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