Цървена звезда обяви новия треньор

Алберт Риера официално бе назначен за нов старши треньор на сръбския гранд Цървена звезда. Споразумението с 44-годишния испански специалист е за две години, съобщиха от клуба.
Риера работи в Айнтрахт Франкфурт до май 2026 г., а преди това в Целе, Бордо и Олимпия Любляна.
На 12 август Цървена звезда обяви прекратяването на договора с досегашния треньор Деян Станкович. Той обяви напускането си след отпадането на сръбския отбор от Шампионската лига - тимът загуби два пъти от Апоел Беер Шева с 0:1 и 0:2 в третия квалификационен кръг.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google