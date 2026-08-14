Цървена звезда обяви новия треньор

Алберт Риера официално бе назначен за нов старши треньор на сръбския гранд Цървена звезда. Споразумението с 44-годишния испански специалист е за две години, съобщиха от клуба.

Fudbalski klub Crvena zvezda obaveštava javnost da je novi trener našeg kluba španski stručnjak Albert Rijera, koji je parafirao dvogodišnji ugovor.



Albert Rijera je rođen 15. aprila 1982. godine u Manakoru, na Majorci. Prvi posao kao glavni trener dobio je 2022. godine u… pic.twitter.com/6ULY8S8N09 — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) August 14, 2026

Риера работи в Айнтрахт Франкфурт до май 2026 г., а преди това в Целе, Бордо и Олимпия Любляна.

На 12 август Цървена звезда обяви прекратяването на договора с досегашния треньор Деян Станкович. Той обяви напускането си след отпадането на сръбския отбор от Шампионската лига - тимът загуби два пъти от Апоел Беер Шева с 0:1 и 0:2 в третия квалификационен кръг.

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