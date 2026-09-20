Гатузо: Избрах Лацио, защото видях много гладни за успехи играчи

Старши треньорът на Лацио Дженаро Гатузо призна, че отборът е имал "много, много голям късмет“ при победата с 2:0 като гост на Венеция. Христос Мандас беше героят на вечерта, спасявайки дузпа на Джон Йебоа и няколко други сериозни положения пред вратата си, преди Матия Дзакани да се разпише от бялата точка, а Тижани Нослин да оформи крайното 2:0 с мощен удар с глава.

„Мога само да благодаря на играчите си, защото отпаднахме в първия кръг на Купата на Италия, имахме 50 дни на екстремни горещини във Формело по време на предсезонната подготовка, но направихме много промени и те се отпалтиха“, заяви Гатузо.

„Днес имахме късмет, тъй като Венеция игра много добре през първото полувреме и ако водеха с 2:0, нямаше от какво да се оплачем. Подходът ни беше грешен, но се справихме добре след почивката и това е част от процеса. Знаем, че имаме много за подобряване. Тези момчета работят много здраво и е нормално, че ако искаме да постигнем нещо важно, представянето ни от първото полувреме няма да е достатъчно. Днес имахме много, много голям късмет", отбяляза бившият селекционер на Италия.

Лацио продължи мъките на Венеция

„Класирането не означава много в момента. Ако искаме да изненадаме хората, трябва да го направим както трябва. Сега дадох на играчите пет дни почивка, след което можем да продължим с ентусиазъм и желание да подобрим манталитета и напредъка си", обясни Гатузо.

„Ще бъда честен - ако не бяха всички тези проблеми, никога нямаше да дойда в Лацио. Аз избрах това. Бях близо два или три пъти преди и винаги казвах „не“ на президента Лотито. Знаех, че е бъркотия, знаех, че средата не е идеална, но избрах това, защото говорих с някои от играчите, които познавах от националния отбор, и усетих, че са гладни за успехи", каза още наставникът на "бианкочелестите".

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Снимки: Gettyimages