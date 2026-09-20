Университатя (Крайова) се подигра с ФКСБ

Университатя (Крайова) доказа нагледно защо е шампион на Румъния. Отборът на Филипе Коельо разгроми с 5:0 ФКСБ и се доближи само на точка зад водача в класирането Рапид (Букурещ). По два гола за домакините отбелязаха Асад Ал Хамлауи и Симон Елисор, а освен тях се разписа и Александру Чикалдау.

За ФКСБ това беше пети пореден мач без победа в първенството. Грандът от Букурещ се смъкна до 10-о място в таблицата и е допуснал цели 17 гола във вратата си - третото най-слабо постижение в Суперлигата.

Тудор Балуца разтресе напречната греда в средата на първото полувреме, което премина при постоянен натиск на Университатя. В 29-ата минута Ал Хамлауи използва разсейване на защитата на гостите и откри резултата. Секунди преди почивката палестинският нападател получи пас в наказателното поле и хладнокръвно покачи на 2:0.

Третият гол падна в 57-ата минута след центриране на Никушор Банку от левия фланг и безпощаден удар отвъздуха на Чикалдау. Привлеченият от Фамаликао Елисор вкара четвъртото попадение след асистенция на Щефан Баярам. Отново Елисор довърши гостите в 87-ата минута.

В последните си 5 шампионатни мача ФКСБ допсуна 4 загуби и стигна до равенство само срещу Петролул у дома. По-рано през сезона тимът се провали и в Лигата на конференциите след две загуби от латвийския Ауда.

В другия съботен мач в румънското първенство ЧФР Клуж надви с 3:1 Ботошани, а последния гол за домакините вкара бившият нападател на ЦСКА и Левски Серджиу Буш.

Снимки: gsp.ro

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