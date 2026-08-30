Алварес започна пак тренировки с Атлетико точно преди затварянето на пазара

След победата над Севиля на „Санчес-Писхуан“ отборът на Атлетико Мадрид се завърна към тренировките, а голямата новина бе присъствието на Хулиан Алварес. Аржентинският нападател се присъедини към заниманията с останалите си съотборници след два дни отсъствие поради неразположение и още два дни, в които тренираше индивидуално. Даже имаше спекулации, че той нарочно избягва тренировките.

Паяка не беше тренирал с колегите си от мача срещу Виляреал на „Метрополитано“. Това бяха няколко сложни дни за него, преди да се завърне към „нормалния“ тренировъчен процес.

Още в петък Хулиан поднови тренировки, макар и самостоятелно. След като следваше персонализиран план през последните два дни, в неделя той вече бе пълноценна част от заниманието. Само два дни преди окончателното затваряне на трансферния прозорец и края на сагата около него, световният шампион се завърна към груповите тренировки.

В Атлетико не искат да губят повече време и се стремят да започнат процеса по „възстановяването“ на своята звезда, ако той в крайна сметка остане в отбора. Това стана ясно и от думите на Матеу Алемани преди сблъсъка на „Писхуан“: „Надяваме се той бързо да се реинтегрира и да бъде на линия за следващия мач от Ла Лига“.

Така аржентинецът се включи в тренировката, по време на която титулярите от мача със Севиля проведоха възстановителни занимания. Атлетико вече гледа към предстоящия двубой на „Сан Мамес“, като Хулиан е част от групата. Остават два дни до края на трансферния пазар и предстои да видим как ще приключи сагата около него. Днес, след два дни индивидуална работа, той тренира със съотборниците си след своето неразположение.

Хулиан Алварес беше един от първите играчи, пристигнали в спортната база на Атлетико Мадрид. По време на тренировката той получи подкрепа и окуражителни жестове от двама свои сънародници: Кути Ромеро и Мусо. В заниманието, организирано от Чоло Симеоне след триумфа над Севиля, не взеха участие титулярите, които тренираха във фитнеса, както и норвежкият нападател Сьорлот.

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