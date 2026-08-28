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Хулиан Алварес отново не тренира, Арсенал продължава да настоява

  • 28 авг 2026 | 10:40
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Хулиан Алварес отново не тренира, Арсенал продължава да настоява

От Арсенал са готови да се бори докрай за нападателя на Атлетико Мадрид Хулиан Алварес, информира местната преса. В същото време вчера от Атлетико Мадрид обявиха с официална декларация, че мечтаният му трансфер в Барселона е невъзможен. В декларацията на "дюшекчиите" се казваше, че мадридчани са готови да преговарят за играча, но не и с каталунците. Аржентинският голмайстор отново отсъства от тренировка в четвъртък, за втори пореден ден, поради „заболяване“.

От Атлетико с официална позиция за Алварес: Бихме преговаряли, но не и с Барса
От Атлетико с официална позиция за Алварес: Бихме преговаряли, но не и с Барса

Това оставя Алварес с две възможности: да остане и потенциално да се изправи пред сезон на враждебно отношение от страна на феновете, или да склони на трансфер в друг отбор, различен от Барселона. Ако играчът избере да остане, от Атлетико биха искали централният нападател да се обърне публично към привържениците на клуба, за да изглади отношенията след едно бурно лято. Източник, близък до бившия нападател на Манчестър Сити, обаче смята, че неприятната ситуация е достигнала точка, от която няма връщане назад. Личното разочарование на Алварес от Атлетико започва в края на миналия сезон, когато му е поставена болкоуспокояваща инжекция в глезена, за да може да играе в реванша от полуфиналите на Шампионската лига срещу Арсенал.

Атлетико не губи време и отговори на Лапорта: Жертвите всъщност сме ние, нулев шанс да продадем Алварес на Барселона
Атлетико не губи време и отговори на Лапорта: Жертвите всъщност сме ние, нулев шанс да продадем Алварес на Барселона
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