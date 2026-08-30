Ханзи Флик: Трябва да запазим силната форма на Барселона

След две категорични победи в първите си два мача тимът на Барселона се подготвя за третия си двубой в Ла Лига - срещу Райо Валекано в понеделник вечер на “Спотифай Камп Ноу”. Феновете на състава се вълнуват от дебюта на Родри, който влезе като резерва срещу Атлетик Билбао. Ямал също набира скорост, а отлично впечатление оставя и капитанът Рафиня в новата си роля на централен нападател. Ето какво заяви наставникът Ханзи Флик по тези и други теми.

Готов ли е Родри да бъде титуляр?

През последните дни той изпитваше известен дискомфорт. Сега е по-добре, тренира и изглежда добре. Ще видим какво ще направим утре.

По-добре ли се чувства Ламин Ямал сега?

Разбира се, винаги е хубаво, когато се усмихва. И аз не се усмихвам всеки ден. Всички се тревожат за него, но той игра на Световното първенство след контузия. Тренира добре. Първият мач не беше най-добрият му, но останах доволен от това, което ни даде. Сега вече изигра 90 минути и това е добре за него. Днешната му тренировка беше отлична. Трябва да го подкрепяме.

Рафиня ли е най-добрият вариант за централен нападател в момента?

Като централен нападател той трябва да започва пресата и се справя много добре с това. Всеки знае, че е лидер и колко важен е за нас. Освен това работи добре и по отношение на отбелязването на голове. Има и други играчи като Фермин Лопес, които също могат да изпълняват тази роля.

Като цяло доволен ли сте от трансферния пазар?

Много. Деко продължава да работи по селекцията, но не сме под натиск. Той свърши фантастична работа. Качеството на тренировките е добро. Не знам какво повече може да се иска.



Достатъчно силен ли е тимът, за да спечели всички трофеи, включително Шампионската лига?

Играем добре и сме в силна форма, но важното е как играем като отбор. Ако играчите са свързани помежду си и атмосферата е добра, още по-добре. Атмосферата е невероятна и трябва да запазим това.

Какво мислите за това, че трансферният прозорец приключва, след като сезонът вече е започнал?

Бих искал всичко да приключва преди началото на сезона, но не мога да го променя.

Следите ли дискусиите за “Златната топка”?

Това не е моя работа. Моята и без това е достатъчно трудна, за да се занимавам и с това. В моя отбор има много добри играчи. Не съм привърженик на тези неща. Мен ме интересува отборът — ако той има успех, шансовете за спечелване на индивидуални награди са по-големи. Имаме играчи от световна класа и не е лесно да избереш само един.

Ливакович ли ще бъде вторият вратар вместо Шчесни?

Доволни сме от Тек (Шчесни - бел.ред.), а Ливакович знае ситуацията. Той е трансфер за бъдещето. Доволни сме от привличането му.

Изключено ли е Де Йонг да претърпи операция?

Важно е да върви стъпка по стъпка, ден за ден. Той работи всеки ден, а ни предстои дълъг сезон с много мачове. Радвам се, че е с нас, защото се нуждаем от качествата му, за да постигнем целите си. Не е лесно да се управлява ситуацията — нито за мен, нито за играчите. Трябва да се разпределят минутите. Всички искат да играят. Отборът е най-важен. И клубът, разбира се.

Защо Хамза не играе повече?

Не е лесно. Винаги мислим да даваме възможности на тези, които ги заслужават, а той ги заслужава заради страхотните си тренировки. Има правилната нагласа. Заслужава да играе и ще играе. Ще му дадем минути, за да може да покаже какво може да направи в мач от Ла Лига. Неговият случай е като този на Брайън Фариняс. Той ме изненада. Има огромен талант и е концентриран на сто процента. Има нужда от игрови минути.

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