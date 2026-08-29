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Хаверц обяви, че в Арсенал са готови отново да се борят за всички възможни трофеи

  • 29 авг 2026 | 18:38
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Германският нападател на английския шампион АрсеналКай Хаверц влиза в новия сезон със самочувствието, че той и съотборниците му „искат да спечелят отново всичко, което могат“.„Артилеристите“ сложиха край на 22-годишното си чакане за титлата в лигата миналия сезон и започнаха защитата си с убедителна победа с 3:0 над Ковънтри, седмица след като победиха Манчестър Сити и спечелиха „Камюнити Шийлд“. Отборът на Микел Артета стигна и до финала в Шампионската лига – турнир, който все още им бяга, като през пролетта на тази година отстъпиха след дузпи на Пари Сен Жермен на финала в Будапеща. Но Хаверц вярва, че „артилеристите“ имат всички съставки в тяхната отборна химия, за да започнат атака отново за големите трофеи.

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„Когато усетиш в устата си вкуса от спечелването на една титла, веднага ти се иска да го изпиташ отново и отново. А ние имаме отбор, който може да се състезава за всяка възможна титла. Миналата година имаше само една, но тази година предстоят още много и искаме да спечелим всичко. Предстои дълъг път и в момента фокусът е само върху следващия мач. Направихме няколко добри стъпки, спечелихме Суперкупата и също така и първия мач за сезона. Но сега започва интересното“, каза германският нападател.

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„Ще имаме Шампионска лига, Купата на лигата и Купата на Футболната асоциация, както и мачове на всеки три дни, а след това ще покажем на какво сме способни. Позитивни сме и искаме да дадем всичко от себе си този сезон, за да постигнем отново целите си и да дадем още титли на клуба“, добави той.

И макар отборът да е надградил, Хаверц даде заявка за основната си роля – началото на сезона за него е силно, вкара и във вратата на Сити, и в тази на Ковънтри, а сега ще бъде титуляр и в понеделник срещу Астън Вила. Също така клубът обяви в събота, че Марли Салмон е подписал първия си професионален договор на 17-ия си рожден ден. Младокът е смятан за бъдеща звезда, а преди това е бил търсен и от други елитни отбори.

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Снимки: Gettyimages

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