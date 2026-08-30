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Синът на Микел Артета има рядка особеност, която се среща само при 1% от хората по света

  • 30 авг 2026 | 11:32
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Синът на Микел Артета има рядка особеност, която се среща само при 1% от хората по света

В социалните мрежи от дни се говори за Артета, но не за мениджъра на Арсенал Микел, а за сина му Габриел. Публикуването на официалните портрети на младежкия отбор на „артилеристите“ до 18 години привлече огромно обществено внимание, а снимката на младежа, който проправя своя футболен път, стана истински хит в интернет. Феновете забелязаха необичаен детайл на лицето му, заради който клавиатурите се нажежиха: Габриел има очи с напълно различни цветове!

Първоначалните спекулации в мрежите варираха от твърдения за грешка при обработката на снимката, през лошо осветление, до фотомонтаж. Всъщност става въпрос за хетерохромия – рядко генетично състояние и вариация в пигментацията на ириса. При младежа дясното око е изразено синьо, докато лявото е кафяво. Тази рядка особеност притежава само 1% от хората по света.

Историята става още по-интересна, когато се погледне генетиката на родителите му – майка му Лорена Бернал, известна манекенка, има синьо-зелени очи, докато Микел Артета има изключително тъмни очи. Тази необичайна комбинация от гени е дарила младежа с вид, който никого не оставя безразличен.
Освен че за една нощ привлече медийното внимание заради специфичния си поглед, Габриел Артета продължава да гради сериозна футболна кариера. Още през април той дебютира за отбора на Арсенал до 18 години, което беше първата голяма стъпка в неговото развитие в една от най-добрите футболни академии в Европа. Феновете на лондонския клуб сега с двойно по-голям интерес следят всяка негова стъпка на терена, очаквайки да видят дали е наследил от баща си и върховен футболен талант.
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