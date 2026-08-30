В социалните мрежи от дни се говори за Артета, но не за мениджъра на Арсенал Микел, а за сина му Габриел. Публикуването на официалните портрети на младежкия отбор на „артилеристите“ до 18 години привлече огромно обществено внимание, а снимката на младежа, който проправя своя футболен път, стана истински хит в интернет. Феновете забелязаха необичаен детайл на лицето му, заради който клавиатурите се нажежиха: Габриел има очи с напълно различни цветове!
Първоначалните спекулации в мрежите варираха от твърдения за грешка при обработката на снимката, през лошо осветление, до фотомонтаж. Всъщност става въпрос за хетерохромия – рядко генетично състояние и вариация в пигментацията на ириса. При младежа дясното око е изразено синьо, докато лявото е кафяво. Тази рядка особеност притежава само 1% от хората по света.
Синът на Микел Артета има рядка особеност, която се среща само при 1% от хората по света
В социалните мрежи от дни се говори за Артета, но не за мениджъра на Арсенал Микел, а за сина му Габриел. Публикуването на официалните портрети на младежкия отбор на „артилеристите“ до 18 години привлече огромно обществено внимание, а снимката на младежа, който проправя своя футболен път, стана истински хит в интернет. Феновете забелязаха необичаен детайл на лицето му, заради който клавиатурите се нажежиха: Габриел има очи с напълно различни цветове!