Реал Мадрид задейства трансфера на още един играч

Животът може да се промени много бързо. Това със сигурност важи за таланта Серхио Мартинес от Сантандер. 19-годишният футболист се превърна в голямата изненада при завръщането на клуба в Ла Лига. Юноша на кантабрийския тим направи своя скок към първия отбор именно през този сезон.

През миналата кампания той почти не получаваше игрово време и записа едва 10 мача във втория ешелон. Въпреки това, през изминалия уикенд той дебютира в елита на Испания, превръщайки се в голямата изненада в стартовия състав. Дебютът му беше повече от мечтан – халфът отбеляза гол (срещу Виляреал) в първия си мач, и то не какъв да е, а попадение право в сглобката на вратата, което предизвика бурна радост у него.

🇪🇸🔥 Sergio Martínez (19) with a SUPER goal in his first-ever La Liga appearance!



💎 Spain keeps producing incredible talent. 🇪🇸⭐ pic.twitter.com/axD15E8EW9 — New Ballers (@newballers7) August 17, 2026

Не е ясно дали заради това представяне, или не, но Реал Мадрид насочи вниманието си към полузащитника. Новината беше съобщена първо от „Ди Атлетик“. Изданието обяви, че 19-годишният играч е потенциална дългосрочна цел за „кралския клуб“. Откупната му клауза от 3 милиона евро изглеждаше като пречка, но през последните часове всичко се е ускорило и изглежда, че той ще подпише с „белия балет“. Първоначално се очаква да бъде картотекиран за дублиращия отбор, въпреки че не е изключено да тренира и с първия състав.

Серхио Мартинес е централен халф, който се отличава със своята тактическа дисциплина. Смятан е повече за дефанзивен играч, отколкото за такъв с принос в атака.

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