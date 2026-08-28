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Ла Лига видя раждането на нова звезда, Сантандер с първи успех в елита от 14 години насам

  • 28 авг 2026 | 22:22
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Ла Лига видя раждането на нова звезда, Сантандер с първи успех в елита от 14 години насам

14 години след последния си успех в Ла Лига тимът на Расинг Сантандер отново триумфира в мач от елита. Новакът драматично надви Елче с 3:2 като домакин в първата среща от третия кръг в първенството, записвайки дебютна победа през кампанията. Тя дойде след отлично представяне на новия нападателят на тима Ясир Забири, който за малко повече от половин час в началото заби хеттрик - при това в първата си среща като титуляр в Ла Лига изобщо. Всичко изглеждаше решено до 78-ата минута, когато в рамките на секунди тимът на Елче върна две попадения. Така интрига имаше до края, защото гостите атакуваха с всички сили в търсене на точката.

Героят за Сантандер Забири беше взет това лято под наем от Рен и вече имаше две влизания като смяна. Сега обаче 21-годишният мароканец започна от първата минута и набързо наниза три гола - в 15-ата, 21-вата и 36-ата минути. При първия голяма вина носи вратарят на съперника Дитуро.

Елче се съвзе чак след паузата, когато изигра много силно полувреме. В 78-ата Буба Сангаре намали на 1:3 с далечен удар, а секунди след това Фернандо Ниньо също порази целта и изведнъж “Ел Сардинеро” замлъкна в тревожност.

До края последваха още много атаки на гостите, но защитата на Расинг издържа.

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