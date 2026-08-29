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Ботев (Пловдив) се раздели с нападател

  • 29 авг 2026 | 14:28
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Ботев (Пловдив) се раздели с нападател
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Слушай на живо: Ботев (Пловдив) - Левски

Нападателят на Ботев (Пловдив) Ифена Доргу премина в испанския Хувентуд Торемолинас. Братът на звездата на Манчестър Юнайтед Патрик Доргу вече официално беше представен.

Доргу е роден на 23 август 2006 г. в Копенхаген и е юноша на местния ХБ Кьоге. Едва 17-годишен, през 2023 г., той прави своя дебют за първия отбор в мач за Купата на Дания, а през същия сезон записва първите си минути и във второто ниво на датския футбол.

През 2024 г. той преминава под наем в юношеския отбор на италианския Дженоа, където изиграва 35 мача и отбелязва 8 гола. Добрите му изяви му носят и повиквателни за първия състав на генуезците, въпреки че така и не прави дебют в Серия А.

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След завръщането си в ХБ Кьоге, през сезон 2025/26 Доргу прави трансфер в Ботев Пловдив.

„От Ювентуд Торемолинос казваме „добре дошъл“ на Ифена Доргу и му пожелаваме много успех с зелено-белия екип“, се казва в официалното съобщение на испанския клуб.

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