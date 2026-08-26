БФС измести Ботев (Пд) - Левски за неделя

Двубоят от efbet Лига между Ботев (Пловдив) и Левски беше изместен от събота за неделя. Новината беше съобщена официално на клубния сайт на "канарчетата". Както е известно, "сините" пожелаха да гостуват на "Колежа" с ден по-късно заради прибирането си от Гърция, където ще играят плейоф за влизане в Шампионската лига. Босът на "жълто-черните" Илиян Филипов се обяви против, но в крайна сметка домакините ще трябва да се съобразят с решението на футболната централа.

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"Решение на Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз:По предложение на ПФК Левски София, със съгласието на Нова Броудкастинг груп и БПФЛ, срещата от 7 кръг на Първа лига между отборите на ПФК Ботев Пловдив и ПФК Левски София ще се играе на 30.08 (неделя) от 19:00 часа", написаха "канарчетата".

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