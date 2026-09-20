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  3. Паскал Грос сложи край на кариерата си в националния отбор на Германия

Паскал Грос сложи край на кариерата си в националния отбор на Германия

  • 20 сеп 2026 | 15:43
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Халфът на Брайтън Паскал Грос обяви, че слага край на кариерата си в германския национален отбор, за да даде път на младите и да се концентрира върху изявите си на клубно ниво с тима на "чайките", обяви самият той. 35-годишният полузащитник Грос има 19 мача за Германия, в които е вкарал един гол и носи екипа на страната от дебюта си през септември 2023-а година до тазгодишното Световно първенство.

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Така реално последната му среща за Германия е при поражението от Еквадор с 1:2 в груповата фаза на Мондиала. Грос не беше включен в състава от 44 човека за предстоящите четири мача в турнира Лига на нациите от новия селекционер Юрген Клоп. „Нямам профили в социалните мрежи, за да обявя там, че се отказвам. Но приключвам с националния отбор и вече няма да играя след Световното първенство“, заяви Грос в интервю за телевизия Скай Спортс след успеха на Брайтън с 3:0 над Арсенал в събота.

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„Вярвам, че е дошло времето на новата генерация и аз им пожелавам всичко най-добро, стискам палци за тях и за успехи в мачовете им. Ще продължа да се наслаждавам да играя футбол тук, в клуба ми. Но също така вярвам, че и изграждането на един нов отбор на Германия ще се случи и е добре да започне сега“. Грос е третият футболист, който слага край на кариерата си в германския национален отбор след Световното първенство, което за тях приключи с отпадането от Парагвай на 1/16-финалите. Другите двама са лидерите – вратарят и капитан Мануел Нойер, както и централният бранител Антонио Рюдигер. Грос в момента кара втория си период в Брайтън, където също така игра от 2017-а до 2024-а година, а преди да се върне носеше екипа на Борусия (Долтмунд).

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Снимки: Gettyimages

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