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  3. Леверкузен купи аржентинец от Марсилия

Леверкузен купи аржентинец от Марсилия

  • 11 авг 2026 | 21:46
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Леверкузен купи аржентинец от Марсилия

Френският гранд Марсилия, който е принуден да намали финансовата тежест на заплатите, продаде аржентинския си национал Факундо Медина на Байер (Леверкузен).

"Клубът благодари на Факундо Медина и му желае най-доброто в останалата част от кариерата", написаха от Марсилия в профилите си в социалните мрежи.

Аржентинският защитник подписа договор с Леверкузен до 2031 година. Според френските медии този трансфер ще донесе около 20 млн. евро на европейския шампион от 1993 година. 

Марсилия бе глобен от УЕФА с 10 млн. евро заради финансовия феърплей и трябва да контролира финансовия поток за заплати на футболистите, като ще направи още изходящи трансфери до края на лятото. 

"Трябва да сменим модела. Моделът, който се изразява в това да харчим много за играчи, които остават един сезон, не води до очакваните резултати, още по-малко финансови", заяви новият президент на ОМ Стефан Ришар.

Марсилия вече се раздели с английския нападател Мейсън Грийнууд, който премина във Фенербахче, както и с габонеца Пиер-Емерик Обамеянг, който ще продължи кариерата си в Депортиво Ла Коруня

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