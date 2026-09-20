"Сан Сиро" на 100 години

Точно преди 100 години бе открит емблематичният стадион „Сан Сиро“ в Милано, а на фона на плановете за нова арена в същия район е важно да си припомним колко много се е променил той през годините. Кварталът в Милано се нарича Сан Сиро и това е било първоначалното име на стадиона, когато е отворил врати за първи път на 19 септември 1926 г.

През 1980 г. „Ла Скала дел Калчо“ е преименуван на „Стадио Джузепе Меаца“ в чест на легендарния футболист, носил екипите както на Интер, така и на Милан по време на рекордната си кариера.

„Сан Сиро“ – 100 години история

Първоначално стадионът е имал само четири прави трибуни и капацитет от 35 000 зрители, а откриването му е белязано от местното дерби между Милан и Интер.

През 1935 г. капацитетът е увеличен до 55 000 места след изграждането на четирите свързващи извивки, а през 1955 г. е добавен и втори етаж. Тъй като по онова време не се е изисквало всички места да бъдат седящи, посещаемостта е можела да достигне 85 000 души, от които 60 000 са били седящи.

Най-големите промени са въведени за домакинството на Световното първенство през 1990 г., където се провежда и церемонията по откриването. Тогава е добавен трети етаж и е поставен покрив, който покрива всичките 85 700 седящи места. Обновеното съоръжение е открито на 25 април 1990 г.

Това е последният път, когато по конструкцията са правени значителни промени, което обяснява защо Интер и Милан бяха толкова решени да я съборят и да построят нов стадион.

След десетилетие на предложения, съдебни дела и битки с местните власти, изглежда, че строителството най-накрая може да започне следващата година на мястото, което сега е паркингът на „Стадио Меаца“.

Клубовете твърдят, че ще могат да открият новия „Сан Сиро“ през декември 2030 г., което ще му позволи да бъде един от стадионите домакини за Италия на Евро 2032.

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