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Марсилия ще има нов капитан

  • 19 авг 2026 | 22:34
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Марсилия ще има нов капитан

Новият треньор на Марсилия Брюно Женезио даде пресконференция два дни преди старта на тима в Лига 1 срещу Страсбург. На нея той обяви, че първи капитан на тима през новия сезон ще бъде американският национал Тимъти Уеа. Лентата е отнета от Пиер-Емил Хьойберг, който бе обявен от клуба за продажба, но самият той отказа трансфер.

"Изглежда ми трудно да попречим на Пари Сен Жермен да стане шампион за поредна година. Те са отбор, който е изграден от най-добрите елементи, с един от най-добрите треньори в света, със средства, които са несравними с всички останали. Има много малък шанс да не станат шампиони отново, въпреки че никога не се знае. Що се отнася до останалото, винаги може да има изненади", каза треньорът.

Женезио говори и за вратаря на отбора.

"Джеф (б. а. - Де Ланж) е тук от няколко сезона, познава отлично клуба. Той е доказал, че може да поема отговорност. Обичам вратарят ни да участва в игра, но когато днес се говори за вратари, се споменава само тяхната игра с крака. Основната им задача все пак е да спасяват голове. Джеф прави и двете неща добре, така че съм спокоен", каза още Женезио, който през миналия сезон бе начело на Ланс

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