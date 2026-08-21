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Марсилия обяви важна раздяла в навечерието на новия сезон

  • 21 авг 2026 | 06:31
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Марсилия обяви важна раздяла в навечерието на новия сезон

В официално съобщение френският гранд Марсилия обяви за напускането на своя изпълнителен директор Алесандро Антонело, който пристигна в клуба през юли 2025 г.

Италианецът напуска поста, който заемаше от юли 2025 г. В изявлението си френският клуб благодари на функционера за свършената работа дотук

„Вложи своя опит в услуга на Олимпик Марсилия, за да инициира няколко големи проекта, особено в областта на развитието на приходите и остойностяването на стадион. Клубът изказва благодарност на Алесандро за неговата отдаденост и свършената работа през този период. Проектите, за чието стартиране той допринесе, ще бъдат продължени и подсилени в рамките на пътната карта, определена от новото ръководство“, написаха в официалното си изявление от провансалци.

Отборът от южба Франция ще открие кампанията си за сезон 2026/2027 в Лига 1 в днешния 21 август (петък) с домакинство срещу Страсбург. Срещата ще започне в 21:45 часа българско време.

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