Представилият се на ниво с Лил Бруно Железио поема Марсилия

Доскорошният треньор на Лил Брюно Женезио бе назначен на поста старши треньор на френския гранд Олимпик Марсилия, съобщиха от клуба. Това стана броени часове след раздялата с доскорошния наставник Хабиб Бейе. Споразумението с Женезио е било постигнато още преди месец, но бе обявено днес, когато двете страни официално могат да се свържат. Треньорът подписа двегодишен договор с европейския шампион от 1993 година. Очаква се Брюно Женезио да обяви екипа си, в който трябва да попаднат досегашните му асистенти Жереми Бреше и Димитри Фарбос.
"Изборът на Брюно Женезио се наложи естествено по време на нашите разговори. Неговият опит, познанията му на най-високо ниво и умението му да изгражда конкурентни отбори отговаря напълно на амбицията на Олимпик Марсилия", каза спортният директор на клуба Грегори Лорензи. "Споделяме обща визия за футбола, за развитието на играчите и за изграждането на отбор, който ще бъде конкурентен дълго време. Ще работим в тясно сътрудничество, за да изградим екип, който е способен да отговори на големите изисквания и очаквания на феновете", казва още шефът. Като треньор Брюно Женезио тръгва от скромните френски Вилфранш и Безансон, минава през Олимпик Лион, прави впечатление в Рен и Лил, а е водил и китайския Бейжин Гуаон.
Марсилия уволни Хабиб БейДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages