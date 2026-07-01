Представилият се на ниво с Лил Бруно Железио поема Марсилия

Доскорошният треньор на Лил Брюно Женезио бе назначен на поста старши треньор на френския гранд Олимпик Марсилия, съобщиха от клуба. Това стана броени часове след раздялата с доскорошния наставник Хабиб Бейе. Споразумението с Женезио е било постигнато още преди месец, но бе обявено днес, когато двете страни официално могат да се свържат. Треньорът подписа двегодишен договор с европейския шампион от 1993 година. Очаква се Брюно Женезио да обяви екипа си, в който трябва да попаднат досегашните му асистенти Жереми Бреше и Димитри Фарбос.

𝗟'𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗾𝘂𝗲 𝗱𝗲 𝗠𝗮𝗿𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲 𝗮𝗻𝗻𝗼𝗻𝗰𝗲 𝗹𝗮 𝗻𝗼𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗕𝗿𝘂𝗻𝗼 𝗚𝗲𝗻𝗲𝘀𝗶𝗼 𝗲𝗻 𝘁𝗮𝗻𝘁 𝗾𝘂'𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗶̂𝗻𝗲𝘂𝗿 𝗱𝗲 𝗹'𝗲́𝗾𝘂𝗶𝗽𝗲 𝗽𝗿𝗲𝗺𝗶𝗲̀𝗿𝗲 🔵⚪️



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"Изборът на Брюно Женезио се наложи естествено по време на нашите разговори. Неговият опит, познанията му на най-високо ниво и умението му да изгражда конкурентни отбори отговаря напълно на амбицията на Олимпик Марсилия", каза спортният директор на клуба Грегори Лорензи. "Споделяме обща визия за футбола, за развитието на играчите и за изграждането на отбор, който ще бъде конкурентен дълго време. Ще работим в тясно сътрудничество, за да изградим екип, който е способен да отговори на големите изисквания и очаквания на феновете", казва още шефът. Като треньор Брюно Женезио тръгва от скромните френски Вилфранш и Безансон, минава през Олимпик Лион, прави впечатление в Рен и Лил, а е водил и китайския Бейжин Гуаон.

Марсилия уволни Хабиб Бей

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Снимки: Gettyimages