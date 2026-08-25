Борнемут обяви трансфера на Ди Грегорио

Борнемут официално обяви трансфера на вратаря на Ювентус Микеле Ди Грегорио, който ще играе на “Дийн Корт” под наем до края на сезона. 29-годишният италианец излезе от академията на Интер и беше вратар на годината в Серия "А" с Монца през 2024 г., преди да прекара последните два сезона в Юве. По-рано през тази година обаче той загуби титулярното си място, а “бианконерите” вече привлякоха стража на Тотнъм Гулиелмо Викарио, който ще бъде №1 в Ювентус през следващия сезон.

Според Фабрицио Романо в договора между двата клуба има опция за закупуване в размер на 14 милиона евро. Тя не е задължителна, но ако Борнемут не я активира до юни 2027 година, английският клуб ще трябва да плати на Юве 1,5 милиона евро.

“Много съм щастлив да съм тук. Това е много важен момент за мен и затова мисля, че решението да дойда в Борнемут беше правилното. Усетих желанието на клуба да ме приеме тук и усетих амбицията, която този клуб има, за да продължи да расте и да прави велики неща. Висшата лига е най-красивата лига в света. За мен е чест да бъда тук и да имам шанса да играя, и то на толкова високо ниво”, заяви Ди Грегорио пред сайта на “черешките”.

Ди Грегорио ще носи фланелка с №20 в новия си тим.

Ciao Michele 👋🇮🇹



We're delighted to sign Michele Di Gregorio on loan from Juventus 🤝 pic.twitter.com/fE1QcKblcs — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) August 25, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google