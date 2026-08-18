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  3. Официално: италиански национал от Тотнъм е новият вратар на Ювентус

Официално: италиански национал от Тотнъм е новият вратар на Ювентус

  • 18 авг 2026 | 17:35
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Официално: италиански национал от Тотнъм е новият вратар на Ювентус

От Ювентус официално обявиха привличането на вратаря Гулиелмо Викарио, който пристига като преотстъпен от Тотнъм. Торинският гранд също така разкри, че в сделката е включена опция за закупуване в размер на 8+2 млн. евро.

Викарио пристига с идеята да бъде новият титулярен страж на Ювентус, който преди това не сполучи в опитите си да подпише със Зион Сузуки от Парма и Емилиано Мартинес от Астън Вила. Така 29-годишният вратар се завръща в родната си Италия, където е играл за Фонтанафреда, Венеция, Перуджа, Каляри и Емполи. Тотнъм го купи от тосканците срещу 18,5 млн. евро преди три години, като през този период той изигра 117 мача със 170 допуснати гола и 29 сухи мрежи. Освен това Викарио е италиански национал, като досега има пет двубоя с четири получени попадения и три чисти мрежи за “Скуадра адзура”.

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