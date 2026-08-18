Официално: италиански национал от Тотнъм е новият вратар на Ювентус

От Ювентус официално обявиха привличането на вратаря Гулиелмо Викарио, който пристига като преотстъпен от Тотнъм. Торинският гранд също така разкри, че в сделката е включена опция за закупуване в размер на 8+2 млн. евро.

Викарио пристига с идеята да бъде новият титулярен страж на Ювентус, който преди това не сполучи в опитите си да подпише със Зион Сузуки от Парма и Емилиано Мартинес от Астън Вила. Така 29-годишният вратар се завръща в родната си Италия, където е играл за Фонтанафреда, Венеция, Перуджа, Каляри и Емполи. Тотнъм го купи от тосканците срещу 18,5 млн. евро преди три години, като през този период той изигра 117 мача със 170 допуснати гола и 29 сухи мрежи. Освен това Викарио е италиански национал, като досега има пет двубоя с четири получени попадения и три чисти мрежи за “Скуадра адзура”.

Here to provide a helping hand... 🧤



Guglielmo Vicario is Bianconero! ⚪️⚫️



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Powered by @Jeep pic.twitter.com/tRmamAkhxS — JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) August 18, 2026

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