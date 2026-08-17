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Официално: Ювентус представи Лукуми

  • 17 авг 2026 | 12:54
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Официално: Ювентус представи Лукуми

Колумбийският национал Джон Лукуми официално се присъедини към Ювентус от Болоня срещу 19,5 милиона евро плюс бонуси, потвърдиха „бианконерите“. Защитникът подписа договор с гранда от Торино до юни 2030 г. 28-годишният защитник премина медицински прегледи в неделя, а тази сутрин от Ювентус обявиха трансфера му.

„Футболен клуб Ювентус съобщава, че е постигнато споразумение с Болоня ФК 1909 за окончателното придобиване на регистрационните права на играча Джон Ханер Лукуми Бония срещу сумата от 19,5 милиона евро, платима в рамките на три финансови години, с добавени допълнителни разходи до 0,6 милиона евро“, се казва в изявлението на клуба.

„Освен това са предвидени бонуси до максимум 2 милиона евро при постигане на определени спортни цели. Ювентус и играчът подписаха трудов договор до 30 юни 2030 г.“

Лукуми се присъедини към Болоня от белгийския Генк през лятото на 2022 г. срещу 8 милиона евро. Колумбийският централен защитник записа 123 мача в Серия А с екипа на „рособлу“, в които отбеляза един гол.

По време на престоя си в Болоня той също така изигра осем мача в Шампионската лига, вкарвайки един гол, и спечели Купата на Италия през сезон 2024-25 под ръководството на Винченцо Италиано.

Като национал на Колумбия, Лукуми участва на Световното първенство през 2026 г., където записа пет мача, всички като титуляр. Колумбия отпадна на осминафиналите след загуба с дузпи от Швейцария.

Лукуми е четвъртото лятно попълнение на Ювентус след Джеф Екхатор, Рандал Коло Муани и Керим Алайбегович. „Бианконерите“ са близо и до споразумение с Тотнъм за италианския национал Гулиелмо Викарио.

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