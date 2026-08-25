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  3. Ювентус договори втория вратар

Ювентус договори втория вратар

  • 25 авг 2026 | 18:27
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Ювентус договори втория вратар

Ювентус е постигнал пълна договорка с Волфсбург за трансфера на Камил Грабара. Според Флориан Плетенберг полският национал пристига в Торино под наем, като в договора между двата клуба има опция за закупуването му срещу 12 милиона евро. Грабара вече пристигна в Италия и в следващите часове трябва да премине медицински прегледи.

По-рано днес Ювентус официално изпрати Микеле Ди Грегорио под наем в Борнемут. Според Фабрицио Романо в тази сделка също има опция за закупуване срещу 14 милиона евро.

Борнемут обяви трансфера на Ди Грегорио
Борнемут обяви трансфера на Ди Грегорио

По същата схема “бианконерите” привлякоха и Гулиелмо Викарио от Тотнъм. Той също е под наем с опция за закупуване срещу 10 милиона евро. Планът е италианецът да бъде №1 на вратата на Юве, а Грабара да бъде втори избор. Матия Перин пък трябва съвсем скоро да финализира трансфера си в Палермо.

Грабара беше привлечен от Волфсбург преди две години, когато клубът плати 13,5 млн. евро за него на Копенхаген. Полякът бе собственост на Ливърпул в периода 2016-2021, но бе преотстъпван на други отбори и така и не записа официален мач за мърсисайдци.

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