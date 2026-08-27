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  3. Кауно Жалгирис победи Бешикташ в реванша, но нямаше сили за истински подвиг

Кауно Жалгирис победи Бешикташ в реванша, но нямаше сили за истински подвиг

  • 27 авг 2026 | 22:06
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Кауно Жалгирис победи Бешикташ в реванша, но нямаше сили за истински подвиг

Литовският Кауно Жалгирис записа престижна победа с 1:0 над турския гранд Бешикташ в реванша от плейофния кръг на Лига Европа, но домакините така и не намериха сили да заличат пасива си и да осъществят сензационен пълен обрат след загубата с 0:3 в първия мач в Истанбул. С общ резултат 3:1 от двата мача турският тим продължава напред към същинската фаза на турнира. Единственото попадение на стадион „Дариус и Гиренас“ в Каунас отбеляза Ренан Оливейра (64').

Първата част предложи по-позиционна игра и малко положения пред двете врати. Все пак си личеше, че домакините повече търсят гола.

В 64-тата минута Кауно Жалгирис се възползва от груба грешка на Джало в защитата на Бешикташ. Топката попадна право в Оливейра, който с точен удар я прати в мрежата за 1:0.

Въпреки минималната загуба в реванша, Бешикташ изпълни основната си цел и си осигури място в същинската лигова фаза на Лига Европа за сезон 2026/27. Отборът на Кауно Жалгирис отпада от надпреварата, но все пак получава утешителна награда с класиране за основната фаза на Лигата на конференциите.

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