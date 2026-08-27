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Ягелония се завърна обратно в Лига Европа

  • 27 авг 2026 | 21:11
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Ягелония се завърна обратно в Лига Европа

След два сезона в Лига на конференциите тимът на Ягелония се завръща в Лига Европа. Полският отбор се класира за основната фаза, след като в плейофния кръг се справи с шампиона на Грузия Иберия 1999. Футболистите на Ягелония бяха направили голямата крачка напред още в първия мач, когато спечелиха с 4:0 като домакини, а сега в реванша записаха още един успех - 2:1.

Хесус Имаз вкара за поляците от дузпа в 31-вата минута, но само четири по-късно Звиад Начкебия изравни. Андерс Клинге (70’) донесе победата на Ягелония през второто полувреме.

По-рано в квалификациите поляците успяха да отстранят Рейнджърс.

Иберия 1999 пък все пак ще се задоволи с участие в основната фаза на Лига на конференциите. Това ще е първи случай в историята на клуба от Тбилиси, в който той ще е част от груповата фаза на някой от турнирите. Иначе това лято тимът започна в Шампионската лига, където първо надви Флора (Талин), но във втория кръг беше изхвърлен от Слован (Братислава).

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