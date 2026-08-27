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ЦСКА 0:1 ОФИ, отмениха гол на гърците заради игра с ръка

  • 27 авг 2026 | 21:31
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ЦСКА 0:1 ОФИ, отмениха гол на гърците заради игра с ръка
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Слушай на живо: ЦСКА - ОФИ Крит

ЦСКА и ОФИ (Крит) играят при 0:1 в среща реванш от плейофния кръг на Лига Европа. Нус откри резултата в 36-ата минута.

Първият мач преди седмица завърши 3:0 в полза на гърците.

За днес наставникът на "червените" Христо Янев заложи на промени с цел да подсили атакуващата мощ. Бруно Жордао и Каталин Иту стартираха от първата минута за сметка на централния бранител Родригес и наказания Сенси. Анжело Мартино се завърна след лечение на травма, а Йорданов седна на пейката.

Така ЦСКА излезе с двама централни защитници и променена схема спрямо 3-5-2 от преди седмица.

Етоо отправи първия удар преди да са изминали и 60 секунди игра, но в аут. Малко след това изстрел на Иту бе блокиран.

Гбамен можеше да открие резултата в 9-ата минута, когато засече от близка дистанция с глава центриране от фал, но прати топката над напречната греда. Секунди след това Ебонг получи добър извеждащ пас, но не успя да го овладее около границата на малкия пеналт.

В 11-ата минута Питес се озова очи в очи с Христойоргос. Кипърският нападател преодоля вратаря на гостите след рикошет, но топката му дойде неудобна да я прати в мрежата и притичал бранител я изчисти в корнер.

В 28-ата минута Канталапиедра вкара в мрежата на ЦСКА след разбъркване в наказателното поле на "червените", но попадението правилно не бе зачетено, защото играчът на ОФИ си спря топката с ръка преди да нанесе удара.

Седем минути по-късно гърците комбинираха добре отляво. Последва центриране към Бухалакис, а той отправи много опасен фронтален шут от 13-14 метра, но Лапоухов изби в корнер.

ЦСКА - ОФИ (КРИТ) 0:0

ЦСКА: 21. Лапоухов, 2. Пастор, 5. Гбамен, 14. Иванов, 17. Мартино, 6. Жордао, 99. Ето’о, 7. Ебонг, 67. Иту, 28. Питас, 9. Годой

ОФИ (КРИТ): 31. Христойоргос, 16. Шелис, 15. Пунгурас, 43. Никулау, 24. Дикман, 14. Андруцос, 41. Бухалакис, 3. Атанасиу, 11. Фунтас, 18. Нус, 10. Канталапиедра

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Снимки: Владимир Иванов | Снимки: Борислав Трошев

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