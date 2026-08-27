Омония сломи Сейнт Трюйден в шоу с шест гола

Кипърският Омония извоюва класиране за същинската фаза на Лига Европа, след като победи белгийския Сент Трюйден с 4:2 в драматичен реванш от плейофния кръг. Домакините продължават напред в турнира с общ резултат 4:3 от двата мача, заличавайки пасива си от 0:1 от първата среща. Головете на стадион „ГСП“ в Никозия отбелязаха Лоис Диони (16'-дузпа, 30', 50') и Николас Панайоту (84'), докато за гостите точен бе Рафик Себауи (33'-дузпа, 91').

Омония откри резултата в 16-ата минута, когато нападателят на домакините Лоис Диони спечели дузпа след нарушение на вратаря на гостите и сам реализира от бялата точка за 1:0.

В 30-ата минута Евандро напредна и пусна отличен извеждащ пас към Лоис Диони, който с прецизен удар покачи на 2:0.

Само три минути по-късно, в 33-тата минута, белгийците се върнаха в мача, след като също получиха право да изпълнят дузпα, а Рафик Себауи намали на 2:1.

В 50-ата минута, веднага след началото на втората част, Евандро центрира отлично в наказателното поле, където Лоис Диони засече топката с мощно воле, за да оформи своя хеттрик за 3:1.

В 77-ата минута Омония беше на косъм от нов гол, но изстрелът на Христу срещна напречната греда на белгийската врата.

Натисκът на кипърците даде резултат в 84-тата минута, когато след суматоха в защитата на гостите, Николас Панайоту шутира силно и опъна мрежата за 4:1.

В добавеното време на срещата, в 91-вата минута, гостите успяха да направят загубата си по-почетна. Рафик Себауи се разписа за втори път в мача и оформи крайното 4:2.

Благодарение на този страхотен успех Омония си осигури място в груповата фаза на Лига Европа за сезон 2026/27. Отборът на Сент Трюйден отпада от надпреварата, но ще продължи в Лигата на конференциите.

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