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Ференцварош разглоби Мо Салах и компания

  • 27 авг 2026 | 23:37
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Ференцварош разглоби Мо Салах и компания

Ференцварош изнесе истински футболен рецитал и разгроми турския Трабзонспор с 4:0 в реванш от плейофния кръг на Лига Европа в Будапеща. След като първата среща в Турция беше завършила с минимален аванс от 1:0 за унгарците, те си подсигуриха крайната победа над Мохамед Салах и компания с общ резултат 5:0. Головете за категоричния триумф бяха дело на Киън О'Дауда (19'), Мариус Корбу (54'), Алхасан Юсуф (59'-дузпа) и резервата Кристиан Листеш (86').

Срещата тръгна зле за гостите много рано, след като още в 12-ата минута Руслан Малиновски влезе изключително грубо в глезена на Гомеш. Реферът Раде Обренович първоначално вдигна само жълт картон, но след сигнал от стаята на VAR преразгледа ситуацията и изгони халфа с директен червен картон.

Домакините се възползваха и в 19-ата минута Наги центрира към далечната греда, а връхлитащият О'Дауда надскочи пазача си и с глава разпечата турската мрежа за 1:0.

Ференцварош вкара втори гол в 38-ата минута чрез Цаду, но попадението беше отменено заради засада на подалия му Захариасен.

След почивката унгарците нокаутираха съперника си. В 54-ата минута Корбу пресече анемично подаване на турската отбрана, напредна на скорост, финтира Савич и с прецизен удар покачи на 2:0.

Само три минути по-късно ситуация за Трабзонспор стана още по-отчайваща, след като Лопес Кабрал препъна откъсващия се Юсуф в наказателното поле, което му донесе втори жълт картон и гостите останаха с едва деветима души на терена. Потърпевшият Юсуф сам реализира отсъдената дузпа в 59-ата минута за 3:0.

Късметът покри турците в 72-ата минута, когато Листеш нацели десния страничен стълб след центриране на О'Дауда. В 86-ата минута обаче същият Кристиан Листеш фиксира крайното 4:0, засичайки пас на Наги Оливер с безпощаден шут с левия крак от 15 метра.

С този съкрушителен успех и общ резултат 5:0 Ференцварош триумфално продължава напред към основната фаза на Лига Европа, като утре ще научи съперниците си в новия формат на турнира. От своя страна Трабзонспор отпада безславно и ще трябва да се задоволи с участие в Лигата на конференциите.

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