Арарат-Армения разплака Университатя в последните секунди за историческо класиране

Арарат-Армения победи драматично с 1:0 румънския шампион Университатя (Крайова) в мач реванш от плейофния кръг за влизане в основната фаза на Лига Европа. Драмата в срещата бе пълна, след като арменците реализираха единственото попадение дълбоко в добавеното време. Тогава бразилецът Сандро Лима пропусна дузпа, но при добавката си бе точен.

По този начин с общ резултат 2:1 Арарат продължи напред за историческо класиране в основната фаза на Лига Европа - не само за отбора, но и въобще за арменския футбол. За Университатя пък остава утешителната награда с участието в Лигата на конференциите.

HISTORIC!🇦🇲



Ararat-Armenia beat Romanian Universitatea Craiova 1–0 in the play-off round and have advanced to the #Europa League phase for the first time in Armenian football history!



A landmark night for #Armenian football. pic.twitter.com/LVsjzfLpCi — Jora (@TheScarmind) August 27, 2026

Първата част премина с предимство на румънците, които в 26-ата минута пропуснаха да поведат. Тогава звездата на Университатя Щефан Баярам напредна и стреля опасно, но бразилският страж на Арарат-Армения Жоао Бравим успя да спаси.

Сценарият се повтори и в началото на втората част. Веднага след почивката Скречу имаше първата възможност, но ударът му бе спасен трудно от вратаря Бравим (48). Малко по-късно Баярам също бе спрян от стража на арменците, а изстрелът на Асад в 62-рата минута мина на сантиметри от вратата.

След като срещата вървеше към ново равенство и продължения, същинската драма настъпи в добавеното време. Тогава Арарат получи дузпа заради нарушение на Карлос Мора. 11-метровият наказателен удар бе изпълнен от опитния бразилец Сандро Лима, Сандро Лима изпълни, но Лауренциу Попеску се намеси перфектно и спаси, Дузпата обаче бе пребита заради навлезли предварително футболисти на румънците в наказателното поле. Повторният удар на Лима пак бе спасен от стража на Университатя Попеску, но при добавката бразилецът бе точен и прати трибуните в делириум - 1:0 и класиране за Арарат в основната фаза на Лига Европа за пръв път в историята.

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