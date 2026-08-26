Добри новини в Монтана

Двама от футболистите на Монтана, които страдаха от контузии подновиха тренировки. Вратарят Васил Симеонов и полузащитникът Стефан Каменов вече се готвят наравно с отбора и се очаква да бъдат на линия за предстоящата домакинска среща с Локомотив (Горна Оряховица) в неделя.

Централният нападател Владислав Цеков-Каската също започна индивидуални занимания, като от клуба се надяват през следващата седмица да се включи на пълни обороти в тренировките.

Едно от новите попълнения Джан Хасан свали ортопедичния ботуш, който носи в продължение на 40 дни и започна специални възстановителни процедури. По специална програма се готви и нападателят Ивелин Георгиев-Ивко, който бе опериран в края на юли.

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