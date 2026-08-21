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  3. Петима от Монтана пропускат мача с Локо (ГО)

Петима от Монтана пропускат мача с Локо (ГО)

  • 21 авг 2026 | 14:37
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Отборът на Монтана ще направи последната си тренировка преди мача с Рилски спортист в късния след обяд днес на стадиона в село Говедарци. След нея отборът ще замине за Самоков, където ще пренощува. За гостуването на новака във Втора лига сръбският наставник на монтанци Божо Джуркович няма да може отново да разчита на контузените Джан Хасан, Ивелин Георгиев, Владислав Цеков, Васил Симеонов и Стефан Каменов. Последните двама се очаква да подновят тренировки през следващата седмица и да бъдат на линия за домакинството на Локомотив (Горна Оряховица).

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Срещу Рилски спортист в игра за Монтана се завръща централният защитник Деян Кузманович, който ще започне титуляр и ще си партнира с Марио Балъков. Двубоят утре е с начален час 18:00.

групата на Монтана за мача с Рилски спортист:

вратари: Юлиян Весков, Никола Кръстев;

защитници: Петър Атанасов, Кристиян Вълков, Димитър Аврамов, Деян Кузманович, Влади Ласков, Марио Балъков;

полузащитници и нападатели: Радослав Славчев, Борил Григоров, Хасан Странджев, Георги Каракашев, Христо Иванов, Ибрахима Мохаммад, Матю Кингсли, Петър Тодоров, Оджай Алиев, Велислав Василев, Мартин Милушев, Стив Траоре.

треньор: Божидар Джуркович.

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