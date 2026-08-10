Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Монтана
  3. Монтана ще бъде без титулярния си вратар срещу Янтра

Монтана ще бъде без титулярния си вратар срещу Янтра

  • 10 авг 2026 | 14:02
  • 1225
  • 1
Монтана ще бъде без титулярния си вратар срещу Янтра

Футболистите на Монтана ще бъдат на лагер в Севлиево преди гостуването на Янтра във вторник. Старши треньорът Божо Джуркович е предвидил от 18:30 часа и една тренировка на стадион „Раковски“. За предстоящата среща в Габрово сръбският наставник на монтанци няма да може да разчита на титулярния вратар Васил Симеонов, който е измъчван от стара травма на рамото. Вместо него под рамката ще застане Юлиян Весков, а юношата на клуба Никола Кръстев ще седне на пейката на резервите.

Трайно контузени са Джан Хасан, Ивелин Георгиев и Владисла Цеков-Каската. Добрата новина за треньорския щаб е, че полузащитникът Стефан Каменов ще бъде на линия, след като няколко дни тренираше на облекчен режим, заради контузията, която получи при домакинския успех с 3:1 над Несебър в предишния кръг.

Групата на Монтана за мача с Янтра:

вратари: Юлиян Весков, Никола Кръстев;

защитници: Петър Атанасов, Кристиян Вълков, Димитър Аврамов, Деян Кузманович, Влади Ласков, Марио Балъков;

полузащитници и нападатели: Радослав Славчев, Стефан Каменов, Борил Григоров, Хасан Странджев, Георги Каракашев, Христо Иванов, Ибрахима Мохаммад, Матю Кингсли, Оджай Алиев, Велислав Василев, Мартин Милушев, Стив Траоре.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Нани заминава за Израел

Нани заминава за Израел

  • 10 авг 2026 | 16:16
  • 2977
  • 2
Рейналдо: Температурите са еднакви и за двата отбора

Рейналдо: Температурите са еднакви и за двата отбора

  • 10 авг 2026 | 16:14
  • 10689
  • 5
Веласкес: Трябва да сме готови за всеки един сценарий, обстановката в отбора е много добра

Веласкес: Трябва да сме готови за всеки един сценарий, обстановката в отбора е много добра

  • 10 авг 2026 | 16:01
  • 22561
  • 138
ЦСКА обяви програмата си до реванша с Макаби, израелците няма да тренират в София

ЦСКА обяви програмата си до реванша с Макаби, израелците няма да тренират в София

  • 10 авг 2026 | 15:50
  • 3602
  • 0
Росен Крумов: Левски е над всички, четири тима ще диктуват правилата този сезон

Росен Крумов: Левски е над всички, четири тима ще диктуват правилата този сезон

  • 10 авг 2026 | 15:31
  • 3765
  • 7
Гибона преди реванша на Левски: Ще се видим на следващия мач с АЕК

Гибона преди реванша на Левски: Ще се видим на следващия мач с АЕК

  • 10 авг 2026 | 15:22
  • 2726
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Пловдив) 2:0 Спартак (Варна), Чандъров удвои

Ботев (Пловдив) 2:0 Спартак (Варна), Чандъров удвои

  • 10 авг 2026 | 20:42
  • 3967
  • 11
Веласкес: Трябва да сме готови за всеки един сценарий, обстановката в отбора е много добра

Веласкес: Трябва да сме готови за всеки един сценарий, обстановката в отбора е много добра

  • 10 авг 2026 | 16:01
  • 22561
  • 138
Славия разби десетима от Ботев (Враца) за първа победа през сезона

Славия разби десетима от Ботев (Враца) за първа победа през сезона

  • 10 авг 2026 | 20:55
  • 13262
  • 27
Алвеша: Напрежението е в Панатинайкос

Алвеша: Напрежението е в Панатинайкос

  • 10 авг 2026 | 20:10
  • 4240
  • 14
Рейналдо: Температурите са еднакви и за двата отбора

Рейналдо: Температурите са еднакви и за двата отбора

  • 10 авг 2026 | 16:14
  • 10689
  • 5
ЦСКА пусна допълнителни билети за реванша с Макаби (Тел Авив)

ЦСКА пусна допълнителни билети за реванша с Макаби (Тел Авив)

  • 10 авг 2026 | 17:22
  • 17626
  • 62