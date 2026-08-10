Монтана ще бъде без титулярния си вратар срещу Янтра

Футболистите на Монтана ще бъдат на лагер в Севлиево преди гостуването на Янтра във вторник. Старши треньорът Божо Джуркович е предвидил от 18:30 часа и една тренировка на стадион „Раковски“. За предстоящата среща в Габрово сръбският наставник на монтанци няма да може да разчита на титулярния вратар Васил Симеонов, който е измъчван от стара травма на рамото. Вместо него под рамката ще застане Юлиян Весков, а юношата на клуба Никола Кръстев ще седне на пейката на резервите.

Трайно контузени са Джан Хасан, Ивелин Георгиев и Владисла Цеков-Каската. Добрата новина за треньорския щаб е, че полузащитникът Стефан Каменов ще бъде на линия, след като няколко дни тренираше на облекчен режим, заради контузията, която получи при домакинския успех с 3:1 над Несебър в предишния кръг.

Групата на Монтана за мача с Янтра:

вратари: Юлиян Весков, Никола Кръстев;

защитници: Петър Атанасов, Кристиян Вълков, Димитър Аврамов, Деян Кузманович, Влади Ласков, Марио Балъков;

полузащитници и нападатели: Радослав Славчев, Стефан Каменов, Борил Григоров, Хасан Странджев, Георги Каракашев, Христо Иванов, Ибрахима Мохаммад, Матю Кингсли, Оджай Алиев, Велислав Василев, Мартин Милушев, Стив Траоре.

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