ПФК Монтана: Не дължим пари за бивши играчи

ПФК Монтана няма задължения към нито един от бившите си футболисти, заявиха от стадион „Огоста“ по повод казаното от Жоржиньо Суарес, че клубът му дължи една заплата, а на други играчи по 4-5.

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„Изнесеното от Суарес не отговаря на истината. Всеки месец, на определената дата се изплащаха заплатите, на футболистите и треньорския екип бяха подсигурени обяд и на вечеря. Относно бонусите, такива щеше да има, ако отборът бе изпълнил целта да се спаси от изпадане. Глоби не са налагани, въпреки, че в първите 6 кръга от пролетния дял спечелихме само една точка. Ние като клуб винаги сме се стремели да бъдем коректни към нашите футболисти, затова съм изненадан от казаното от него“, заяви президентът на клуба Румен Панайотов.

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