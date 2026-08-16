Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Монтана
  3. Вирус повали защитник на Монтана

Вирус повали защитник на Монтана

  • 16 авг 2026 | 12:11
  • 494
  • 0
Вирус повали защитник на Монтана

Централният защитник Деян Кузманович отпадна от групата на Монтана за мача с Марек. 22-годишният сръбски бранител е повален от вирус, стана ясно преди днешната тренировка. По този начин старши треньорът Божо Джуркович ще разчита само на 19 футболисти за двубоя с тима от Дупница на стадион "Огоста".

Срещата пропускат заради различни контузии Васил Симеонов, Джан Хасан, Стефан Каменов, Ивелин Георгиев и Владислав Цеков-Каската.

Монтана обяви групата си за двубоя с Марек
Монтана обяви групата си за двубоя с Марек

Групата на Монтана за мача с Марек:

Вратари: Юлиян Весков, Никола Кръстев;

Защитници: Петър Атанасов, Кристиян Вълков, Димитър Аврамов, Влади Ласков, Марио Балъков;

Полузащитници и нападатели: Радослав Славчев, Борил Григоров, Хасан Странджев, Георги Каракашев, Христо Иванов, Ибрахима Мохаммад, Матю Кингсли, Петър Тодоров, Оджай Алиев, Велислав Василев, Мартин Милушев, Стив Траоре.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

ОФИ Крит с бивши играчи на ЦСКА и Левски срещу "армейците"

ОФИ Крит с бивши играчи на ЦСКА и Левски срещу "армейците"

  • 16 авг 2026 | 10:43
  • 3555
  • 1
Марко Груич разкри какво мечтае да постигне с Левски

Марко Груич разкри какво мечтае да постигне с Левски

  • 16 авг 2026 | 10:31
  • 5222
  • 5
Играч на Спартак (Варна) все още чака картотека

Играч на Спартак (Варна) все още чака картотека

  • 16 авг 2026 | 10:12
  • 1404
  • 0
Четири срещи във Втора лига днес

Четири срещи във Втора лига днес

  • 16 авг 2026 | 10:02
  • 3553
  • 0
Иван Кочев за победата на Марица (Милево)

Иван Кочев за победата на Марица (Милево)

  • 16 авг 2026 | 09:59
  • 1330
  • 0
Мирослав Банчевски: Слаб мач за нас

Мирослав Банчевски: Слаб мач за нас

  • 16 авг 2026 | 09:53
  • 890
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски продаде над 11 500 билета за мача с АЕК

Левски продаде над 11 500 билета за мача с АЕК

  • 16 авг 2026 | 13:04
  • 2798
  • 13
Ще има ли убедителна победа за ЦСКА, или осакатеният Ботев ще успее да поднесе изненада?

Ще има ли убедителна победа за ЦСКА, или осакатеният Ботев ще успее да поднесе изненада?

  • 16 авг 2026 | 07:00
  • 13043
  • 96
Локо (Пд) и Дунав излизат за важни три точки на "Лаута"

Локо (Пд) и Дунав излизат за важни три точки на "Лаута"

  • 16 авг 2026 | 07:45
  • 6037
  • 9
Четири срещи във Втора лига днес

Четири срещи във Втора лига днес

  • 16 авг 2026 | 10:02
  • 3553
  • 0
Пропусната дузпа, асистенция и жълт картон за Лионел Меси при тежка загуба на Интер Маями

Пропусната дузпа, асистенция и жълт картон за Лионел Меси при тежка загуба на Интер Маями

  • 16 авг 2026 | 05:57
  • 22855
  • 21
Нова победа и нов рекорд за Ислам Махачев

Нова победа и нов рекорд за Ислам Махачев

  • 16 авг 2026 | 07:21
  • 17458
  • 10