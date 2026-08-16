Вирус повали защитник на Монтана

Централният защитник Деян Кузманович отпадна от групата на Монтана за мача с Марек. 22-годишният сръбски бранител е повален от вирус, стана ясно преди днешната тренировка. По този начин старши треньорът Божо Джуркович ще разчита само на 19 футболисти за двубоя с тима от Дупница на стадион "Огоста".

Срещата пропускат заради различни контузии Васил Симеонов, Джан Хасан, Стефан Каменов, Ивелин Георгиев и Владислав Цеков-Каската.

Монтана обяви групата си за двубоя с Марек

Групата на Монтана за мача с Марек:

Вратари: Юлиян Весков, Никола Кръстев;

Защитници: Петър Атанасов, Кристиян Вълков, Димитър Аврамов, Влади Ласков, Марио Балъков;

Полузащитници и нападатели: Радослав Славчев, Борил Григоров, Хасан Странджев, Георги Каракашев, Христо Иванов, Ибрахима Мохаммад, Матю Кингсли, Петър Тодоров, Оджай Алиев, Велислав Василев, Мартин Милушев, Стив Траоре.

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