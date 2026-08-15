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  3. Божо Джуркович: Няма как да не съм доволен от това, което виждам от футболистите

Божо Джуркович: Няма как да не съм доволен от това, което виждам от футболистите

  • 15 авг 2026 | 09:16
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Старши треньорът на Монтана Божидар Джуркович сподели своите очаквания за предстоящата среща на тима срещу Марек (Дупница). Двубоят е в неделя, 16-ти август, от 20:00 часа на стадион “Огоста”.

Джуркович: Понякога не печели по-добрият отбор
Джуркович: Понякога не печели по-добрият отбор

“Няма как да не съм доволен от това, което виждам от футболистите. В предишния мач се случиха много неща, които повлияха за това не просто да не загубим, а дори да спечелим предишния мач. Говоря за контузия още през първото полувреме, за някои положения, които можехме да изиграем по-добре, особено в края. Но смятам, че ако играем по този начин и работим по този начин, няма да имаме проблеми. Важното е да продължаваме да даваме всичко от себе си.”, сподели Джуркович.

В неделния сблъсък в Монтана гостува опонент, който изигра доста силни двубои, но има само една победа на този етап.

Монтана даде повече информация за контузените
Монтана даде повече информация за контузените

“От това, което гледах от Марек, виждам, че е добър и агресивен отбор. Дори е най-агресивния спрямо всички, с които играхме до момента. Мога да го сравня с Несебър, като дори дупничани разполагат с някои още по-добри футболисти. Ние обаче отново ще излезем, за да играем футбол и ще опитаме да вкарваме достатъчно голове, за да спечелим мача.”, добави още Божо Джуркович.

Сръбският специалист няма да може да разчита на някои от футболистите в тима му, за които вече ви споделихме, че имат проблеми с травми.

“Няма да се оплакваме. Ще работим с това, което имаме. Който е здрав, той ще играе. Това е животът.”, завърши наставникът на монтанчани.

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