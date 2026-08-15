Божо Джуркович: Няма как да не съм доволен от това, което виждам от футболистите

Старши треньорът на Монтана Божидар Джуркович сподели своите очаквания за предстоящата среща на тима срещу Марек (Дупница). Двубоят е в неделя, 16-ти август, от 20:00 часа на стадион “Огоста”.

Джуркович: Понякога не печели по-добрият отбор

“Няма как да не съм доволен от това, което виждам от футболистите. В предишния мач се случиха много неща, които повлияха за това не просто да не загубим, а дори да спечелим предишния мач. Говоря за контузия още през първото полувреме, за някои положения, които можехме да изиграем по-добре, особено в края. Но смятам, че ако играем по този начин и работим по този начин, няма да имаме проблеми. Важното е да продължаваме да даваме всичко от себе си.”, сподели Джуркович.

В неделния сблъсък в Монтана гостува опонент, който изигра доста силни двубои, но има само една победа на този етап.

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“От това, което гледах от Марек, виждам, че е добър и агресивен отбор. Дори е най-агресивния спрямо всички, с които играхме до момента. Мога да го сравня с Несебър, като дори дупничани разполагат с някои още по-добри футболисти. Ние обаче отново ще излезем, за да играем футбол и ще опитаме да вкарваме достатъчно голове, за да спечелим мача.”, добави още Божо Джуркович.

Сръбският специалист няма да може да разчита на някои от футболистите в тима му, за които вече ви споделихме, че имат проблеми с травми.

“Няма да се оплакваме. Ще работим с това, което имаме. Който е здрав, той ще играе. Това е животът.”, завърши наставникът на монтанчани.

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